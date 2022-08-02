ЗАМАНА - Жители Дагестана стали делать больше валютных вкладов

Жители Дагестана стали делать больше валютных вкладов

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02 августа, 2022. Вторник 08:19
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Жители Дагестана стали делать больше валютных вкладов

Дагестанцы начали делать больше валютных вкладов. Так, республика оказалась в числе субъектов, в которых увеличилось число валютных вкладов.

Жители Дагестана стали делать больше валютных вкладов
Экономика

Рост составил 18,1%, информирует агентство Прайм, ссылаясь на сведения Центробанка. Лидерами темпа роста валютных вкладов за июнь среди субъектов страны стали еще два кавказских региона: Чеченская Республика (+113,2%), Республика Адыгея (+18,8%). Общая сумма вкладов в валюте по России составляет 76,7 миллиарда долларов.


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