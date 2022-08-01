ЗАМАНА - В Махачкале пройдет конференция о перспективах развития агропромышленного комплекса

В Махачкале пройдет конференция о перспективах развития агропромышленного комплекса

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01 августа, 2022. Понедельник 09:38
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В Махачкале пройдет конференция о перспективах развития агропромышленного комплекса
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в пятницу, 29 июля, провёл собрание на тему проведения конференции «Перспективы агропромышленного комплекса Дагестана».
В Махачкале пройдет конференция о перспективах развития агропромышленного комплекса
Экономика

Это будет 5-я конференция подобного масштаба, проводимая по поручению руководителя региона Сергея Меликова. Ранее проходили конференции на темы комплексного развития территорий, совершенствования государственного управления в области земельно-имущественных отношений, модернизации здравоохранения, бюджета и финансовой грамотности.

Мероприятие запланировано на август этого года, основными спикерами пленарной сессии станут представители федеральных и республиканских органов власти, аграрного сектора, экспертного сообщества.

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