Это будет 5-я конференция подобного масштаба, проводимая по поручению руководителя региона Сергея Меликова. Ранее проходили конференции на темы комплексного развития территорий, совершенствования государственного управления в области земельно-имущественных отношений, модернизации здравоохранения, бюджета и финансовой грамотности.

Мероприятие запланировано на август этого года, основными спикерами пленарной сессии станут представители федеральных и республиканских органов власти, аграрного сектора, экспертного сообщества.