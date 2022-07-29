ДОМ.РФ участвует в реализации проекта комплексного развития территории в поселке Ленинкент

Вчера, 28 июля, под руководством первого заместителя премьер-министра РД Манвела Мажонца прошло межведомственное собрание на тему комплексного развития территорий в посёлке Ленинкент с участием представителей АО «ДОМ.РФ» и Банка ДОМ.РФ.

На совещании представители АО «ДОМ.РФ» рассказали потенциальным инвесторам и представителям органов исполнительной власти о возможностях по эффективной реализации комплексных проектов жилищного строительства с использованием инструментов института развития. Так, они обсудили повышение качества жизни в субъектах организацией ДОМ.РФ, которая занимается развитием неиспользуемых федеральных земель через открытые аукционы. Подробнее материал можно прочитать тут.