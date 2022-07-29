Начиная заседание, Мурад Казиев напомнил, что в процессе рабочего визита на объекты здравоохранения руководителем региона Сергеем Меликовым было дано поручение обсудить и внести идеи по предоставлению налоговых льгот на имущество компаниям, которые имеют высокую балансовую стоимость и облагаются значительным налогом.

В завершение Мурад Казиев дал поручение заинтересованным органам исполнительной власти внести идеи по внесению изменений в Закон Дагестана от 8 октября 2004 г. № 22 «О налоге на имущество организаций» в части оптимизации налоговой ставки для социальных учреждений.