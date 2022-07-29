ЗАМАНА - В Дагестане собираются уменьшить налоговую ставку на имущество для социальных учреждений

В Дагестане собираются уменьшить налоговую ставку на имущество для социальных учреждений

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29 июля, 2022. Пятница 15:12
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В Дагестане собираются уменьшить налоговую ставку на имущество для социальных учреждений
Вчера, 28 июля, под руководством заместителя премьер-министра региона Мурада Казиева прошло собрание на тему рассмотрения возможности предоставления налоговых льгот или полного освобождения от уплаты налога на имущество социальных объектов.
В Дагестане собираются уменьшить налоговую ставку на имущество для социальных учреждений
Экономика

Начиная заседание, Мурад Казиев напомнил, что в процессе рабочего визита на объекты здравоохранения руководителем региона Сергеем Меликовым было дано поручение обсудить и внести идеи по предоставлению налоговых льгот на имущество компаниям, которые имеют высокую балансовую стоимость и облагаются значительным налогом.

В завершение Мурад Казиев дал поручение заинтересованным органам исполнительной власти внести идеи по внесению изменений в Закон Дагестана от 8 октября 2004 г. № 22 «О налоге на имущество организаций» в части оптимизации налоговой ставки для социальных учреждений.

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