Промпредприятия Кизляра в I полугодии 2022 года выпустили продукции 4,6 млрд рублей

Крупные промышленные предприятия Кизляра в первом полугодии 2022 года произвели продукции на 4,6 млрд рублей, что на 40,3 млн рублей больше аналогичного периода минувшего года. При этом темп роста составил 101 %.

Соответственно, увеличение отмечается и в объеме налоговых платежей. Во все уровни бюджетов налоговые отчисления предприятий превысили 2,2 млрд рублей.

Самый высокий темп роста (175,6%) зафиксирован на ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», который произвел за 1 полугодие 2022 года продукции на 129,2 млн рублей. В числе предприятий, наращивающих темпы производства, остается флагман оборонной промышленности ОАО «Концерн КЭМЗ», где за 6 месяцев выпустили продукции на 1,4 млрд рублей, в том числе произвели товаров народного потребления произведено на 26 млн рублей. Темп роста превысил 152 %. Увеличило объем производства и АО «Кизлярский коньячный завод» (ККЗ, Дагестан). В январе-июне объем производства составил 30,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года-до 331,44 тысячи дал. За 6 месяцев на предприятии произведено коньяка на 2,5 млрд. руб., что составило 118 % от производства аналогичного периода прошлого года. Производство готовой продукции выпущено на 1 млрд. рублей, темп роста составил 138%.

Уверенно развивается и ОАО «Кизлярский электроаппаратный завод», выпускающий низковольтную аппаратуру, микровыключатели, грузовые и пассажирские лифты. С начала года предприятие выпустило продукции на 144,8 млн рублей, при темпе роста 130,3 % по сравнению с прошлым годом.

Продолжают расширять ассортимент продукции на предприятии АО «Кизлярагрокомплекс Дарман». За 1 полугодие произвели продукции на 411,2 млн рублей. Темп роста составил 108,5 %. Предприятие выпускает около 70 видов молочной, 20 видов мясной продукции, 10 сортов сыра, а также напитки, рисовая крупа и хлебобулочные изделия. Предприятие регулярно участвует в сельскохозяйственных выставках, ярмарках, является обладателем ряда почетных грамот и сертификатов.

На территории Кизляра осуществляют деятельность около 40 предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством товаров продовольственного и непродовольственного назначения. Основный объем производства приходится на 5 крупных предприятиях: АО «Кизлярский коньячный завод», ОАО «Концерн КЭМЗ», ОАО «Кизлярский электроаппаратный завод», ОАО «Кизлярагрокомплекс», ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат».