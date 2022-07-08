Стоит заметить, что модели экономического развития СКФО были созданы министерством экономического развития России совместно с субъектами и утверждены в прошлом году. Они включают в себя оценку социально-экономической ситуации, анализ отраслевой специализации субъектов округа. Также по каждому региону СКФО выбраны прорывные проекты, которые смогут оказать влияние на развитие территории в целом.