ЗАМАНА - Дагестан в первом квартале показал высокие показатели при реализации прорывных проектов

Дагестан в первом квартале показал высокие показатели при реализации прорывных проектов

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08 июля, 2022. Пятница 01:51
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Дагестан в первом квартале показал высокие показатели при реализации прорывных проектов
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 7 июля, в режиме видеоконференцсвязи поучаствовал в круглом столе Совета Федерации, который был посвящен реализации моделей экономического развития регионов СКФО.
Дагестан в первом квартале показал высокие показатели при реализации прорывных проектов
Экономика

Стоит заметить, что модели экономического развития СКФО были созданы министерством экономического развития России совместно с субъектами и утверждены в прошлом году. Они включают в себя оценку социально-экономической ситуации, анализ отраслевой специализации субъектов округа. Также по каждому региону СКФО выбраны прорывные проекты, которые смогут оказать влияние на развитие территории в целом.

В своем вступительном слове заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Мурат Хапсироков рассказал, что модели экономического развития регионов синхронизированы с нынешними инструментами государственной поддержки отраслевых ведомств. Подробнее можно прочитать тут.

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