Поддержку промышленных предприятий расширили в регионах

Правительство России смягчило условия докапитализации региональных фондов развития промышленности за счёт федеральных средств. Это расширит доступ компаний к недорогим кредитам на пополнение оборотных средств, поможет им сохранить сотрудников и объёмы производства продукции.

С помощью грантов региональных фондов развития компании могут вернуть до 90% затрат на уплату процентов по кредитам. В прошлом для получения компенсации общий размер обязательств одного предприятия по кредитному договору не должен был превышать 250 млн рублей. Сейчас такое ограничение снято. Это откроет доступ к государственной помощи ещё большему количеству компаний.

Кроме того, расширен список видов деятельности, по которым может оказываться помощь. На данный момент он охватывает предприятия, которые занимаются производством фотопластинок и фотоплёнок, химических составов для фотографий, чернил, смазочных материалов и присадок к ним, антифризов и ряда других химических продуктов.

Принятое решение – часть комплекса мер по обеспечению устойчивости экономики в условиях западных ограничений. Оно позволит уменьшить влияние негативных факторов на региональную промышленную политику, сохранить сотрудников и продолжить выпуск промышленных товаров.