Глава РД провел собрание оперштаба по развитию экономики

Вчера, 4 июля, прошло собрание оперштаба по обеспечению стабильного развития экономики Дагестана с учётом западных санкций под руководством руководителя региона Сергея Меликова. Тема совещания – способы повышения устойчивости развития экономики и ход реализации программы капитального ремонта школ.

На заседании Сергей Меликов анонсировал визит в республику делегации посольства Объединённых Арабских Эмиратов в России. «В дагестанской продукции и сотрудничестве с нашими производителями заинтересованы зарубежные страны», – добавил руководитель субъекта и напомнил о недавно достигнутых соглашениях с Ираном и Беларусью.