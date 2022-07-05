На заседании Сергей Меликов анонсировал визит в республику делегации посольства Объединённых Арабских Эмиратов в России. «В дагестанской продукции и сотрудничестве с нашими производителями заинтересованы зарубежные страны», – добавил руководитель субъекта и напомнил о недавно достигнутых соглашениях с Ираном и Беларусью.
Глава РД провел собрание оперштаба по развитию экономики
- Автор Дарья
- 05 июля, 2022. Вторник 08:07
Вчера, 4 июля, прошло собрание оперштаба по обеспечению стабильного развития экономики Дагестана с учётом западных санкций под руководством руководителя региона Сергея Меликова. Тема совещания – способы повышения устойчивости развития экономики и ход реализации программы капитального ремонта школ.
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поделился итогами визита дагестанской делегации в Беларусь. Так, достигнуты соглашения об открытии в регионе ремонтного центра Минского тракторного завода, открытии производства по выпуску малогабаритной гусеничной техники, взаимодействии двух республик в области сельского хозяйства, поставках дагестанской шерсти, поставках молочной продукции в объекты образования и здравоохранения. Подробнее можно прочитать тут.
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