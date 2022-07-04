ЗАМАНА - Муниципалитеты Дагестана получат 60 млн рублей на развитие туристической сферы

Муниципалитеты Дагестана получат 60 млн рублей на развитие туристической сферы

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04 июля, 2022. Понедельник 16:39
riadagestan.ru|||
Муниципалитеты Дагестана получат 60 млн рублей на развитие туристической сферы

Дагестанское руководство собирается выделить 60 млн рублей региональным муниципалитетам на поддержку в области туризма. Об этом проинформировал на собрании с руководителем РД министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов.

Муниципалитеты Дагестана получат 60 млн рублей на развитие туристической сферы
Экономика

«Мы оказываем помощь муниципальным образованиям на развитие инфраструктуры, благоустройство смотровых площадок. В общем в текущем году предусмотрено 60 млн рублей, не более 10 млн рублей на один муниципалитет, конкурс уже осуществлен. Это новая мера поддержки, которая реализуется с 2022 года», — заметил Мерданов, отметив, что всего в текущем году на конкурс были представлены проекты на общую сумму более 100 млн рублей.

Он добавил, что в этом году будут распределены гранты на покупку инвентаря для гостиниц в сельской местности на общую сумму 500 000 рублей.

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