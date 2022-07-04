Как он заявляет, мука на данный момент вызывает большой интерес со стороны экспортеров.
«В основном она транзитом через Иран поставляется в Ирак и другие государства Ближнего Востока. Для нас это новый продукт, который мы еще не отгружали. Первая судовая партия будет около 2200 тонн, в будущем, если мы этот технологический процесс сможем наладить, будут отправляться судовые партии по 3000-5000 тонн», – отметил Керимов.
Он также уточнил, что в планах есть увеличение объемов перевалки груза от 15 до 30 000 тонн в месяц. Для обеспечения технологического процесса отгрузки порт собирается установить новое оборудование – 4 погрузочных кара.