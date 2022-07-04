ЗАМАНА - Около 2200 тонн муки в июле Махачкалинский порт экспортирует в страны Ближнего Востока

Около 2200 тонн муки в июле Махачкалинский порт экспортирует в страны Ближнего Востока

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04 июля, 2022. Понедельник 14:49
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Около 2200 тонн муки в июле Махачкалинский порт экспортирует в страны Ближнего Востока

Махачкалинский морской торговый порт в июле собирается отправить на экспорт первую судовую партию муки в объеме около 2200 тонн, информирует ТАСС, ссылаясь на и. о. гендиректора порта Рустама Керимова.

Около 2200 тонн муки в июле Махачкалинский порт экспортирует в страны Ближнего Востока
Экономика

Как он заявляет, мука на данный момент вызывает большой интерес со стороны экспортеров.

«В основном она транзитом через Иран поставляется в Ирак и другие государства Ближнего Востока. Для нас это новый продукт, который мы еще не отгружали. Первая судовая партия будет около 2200 тонн, в будущем, если мы этот технологический процесс сможем наладить, будут отправляться судовые партии по 3000-5000 тонн», – отметил Керимов.

Он также уточнил, что в планах есть увеличение объемов перевалки груза от 15 до 30 000 тонн в месяц. Для обеспечения технологического процесса отгрузки порт собирается установить новое оборудование – 4 погрузочных кара.

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