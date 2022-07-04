Около 2200 тонн муки в июле Махачкалинский порт экспортирует в страны Ближнего Востока

Махачкалинский морской торговый порт в июле собирается отправить на экспорт первую судовую партию муки в объеме около 2200 тонн, информирует ТАСС, ссылаясь на и. о. гендиректора порта Рустама Керимова.

Как он заявляет, мука на данный момент вызывает большой интерес со стороны экспортеров.

«В основном она транзитом через Иран поставляется в Ирак и другие государства Ближнего Востока. Для нас это новый продукт, который мы еще не отгружали. Первая судовая партия будет около 2200 тонн, в будущем, если мы этот технологический процесс сможем наладить, будут отправляться судовые партии по 3000-5000 тонн», – отметил Керимов.

Он также уточнил, что в планах есть увеличение объемов перевалки груза от 15 до 30 000 тонн в месяц. Для обеспечения технологического процесса отгрузки порт собирается установить новое оборудование – 4 погрузочных кара.