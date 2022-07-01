Пилотные регионы СКФО по обновлению инфраструктуры ЖКХ получат субсидии летом этого года

Согласно документу, Правительство РФ профинансирует расходы региональных бюджетов на компенсацию ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов после того, как будут установлены тарифы на коммунальные услуги на уровне ниже экономически обоснованного. Финансирование мероприятий начнется летом этого года. Компенсация расходов предусмотрена в рамках госпрограммы по развитию Северного Кавказа на 2022-2024 годы. «На Северном Кавказе текущий уровень тарифов на коммунальные услуги приводит к возникновению дефицита тарифной выручки ресурсоснабжающих предприятий для расчетов с контрагентами и недофинансированию ремонтных и инвестиционных программ. Реализация программ при условии выделения финансирования из федерального бюджета позволит улучшить состояние коммунальной инфраструктуры, повысить платежную дисциплину», — отметил директор департамента реализации государственной программы социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России Камиль Бексултанов. Как отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан Артур Сулейманов, под реализацию выделенных субсидий в республике уже создан Единый оператор в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Сегодня проводятся работы по консолидации активов предприятий в одну ресурсоснабжающую организацию. «В составе тарифной заявки уже разработаны инвестиционная и производственная программы. На первом этапе планируется реконструировать объекты теплоснабжения в трех городах — Махачкале, Каспийске и Избербаше, часть средств будет направлена на капитальный ремонт и проектирование сетей водоснабжения и водоотведения. Большая часть будет направлена на содержание и эксплуатацию сетей в надлежащем виде», — прокомментировал Артур Сулейманов.