Заместитель премьер-министра РД Нариман Абдулмуталибов вчера, 28 июня, провел собрание в Комитете по рыбному хозяйству региона, на котором была обсуждена тема исполнения поручений Главы дагестана Сергея Меликова по развитию рыбохозяйственного комплекса.

Заместитель премьер-министра РД Нариман Абдулмуталибов вчера, 28 июня, провел собрание в Комитете по рыбному хозяйству региона, на котором была обсуждена тема исполнения поручений Главы дагестана Сергея Меликова по развитию рыбохозяйственного комплекса.

Нариман Абдулмуталибов заметил, что одной из важнейших целей в развитии этой области руководителем республики обозначено привлечение инвестиций в сектор переработки водных биологических ресурсов.

«Нам необходимо проработать возможности расширения участия в федеральных программах, а также создать систему учета и отчетности рыбных компаний. Еще одна цель - осуществить анализ нынешней нормативно-правовой базы в этой области, при необходимости её актуализировать»,- заметил вице-премьер. Подробнее можно прочитать здесь.