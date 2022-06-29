Стоит напомнить, что 25 июня под руководством Сергея Меликова прошло обсуждение проблем рыбной сферы.
Начата работа по исполнению поручений Сергея Меликова по развитию рыбной отрасли
- Автор Дарья
- 29 июня, 2022. Среда 08:05
Нариман Абдулмуталибов заметил, что одной из важнейших целей в развитии этой области руководителем республики обозначено привлечение инвестиций в сектор переработки водных биологических ресурсов.
«Нам необходимо проработать возможности расширения участия в федеральных программах, а также создать систему учета и отчетности рыбных компаний. Еще одна цель - осуществить анализ нынешней нормативно-правовой базы в этой области, при необходимости её актуализировать»,- заметил вице-премьер. Подробнее можно прочитать здесь.
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- Начата работа по исполнению поручений Сергея Меликова по развитию рыбной отрасли