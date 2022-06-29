ЗАМАНА - Начата работа по исполнению поручений Сергея Меликова по развитию рыбной отрасли

Начата работа по исполнению поручений Сергея Меликова по развитию рыбной отрасли

Автор
29 июня, 2022. Среда 08:05
|||
Начата работа по исполнению поручений Сергея Меликова по развитию рыбной отрасли
Заместитель премьер-министра РД Нариман Абдулмуталибов вчера, 28 июня, провел собрание в Комитете по рыбному хозяйству региона, на котором была обсуждена тема исполнения поручений Главы дагестана Сергея Меликова по развитию рыбохозяйственного комплекса.
Начата работа по исполнению поручений Сергея Меликова по развитию рыбной отрасли
Экономика

Стоит напомнить, что 25 июня под руководством Сергея Меликова прошло обсуждение проблем рыбной сферы.

Нариман Абдулмуталибов заметил, что одной из важнейших целей в развитии этой области руководителем республики обозначено привлечение инвестиций в сектор переработки водных биологических ресурсов.

«Нам необходимо проработать возможности расширения участия в федеральных программах, а также создать систему учета и отчетности рыбных компаний. Еще одна цель - осуществить анализ нынешней нормативно-правовой базы в этой области, при необходимости её актуализировать»,- заметил вице-премьер. Подробнее можно прочитать здесь.

Прочитано 18 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top