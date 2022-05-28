Повесткой дня стали вопросы противодействия незаконному обороту товаров легкой промышленности, включая меховые изделия, а также предупреждения и пресечения нарушений в области оборота обувной продукции, которая подлежит обязательной маркировке средствами идентификации.

Премьер заметил, что в данных направлениях нужны скоординированные действия всех заинтересованных ведомств, в первую очередь в рамках правил взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов субъекта. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.