ЗАМАНА - В Дагестане усилят работу по противодействию незаконному обороту одежды и обуви

В Дагестане усилят работу по противодействию незаконному обороту одежды и обуви

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28 мая, 2022. Суббота 03:07
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В Дагестане усилят работу по противодействию незаконному обороту одежды и обуви
Собрание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Дагестане прошло вчера, 27 мая, под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
В Дагестане усилят работу по противодействию незаконному обороту одежды и обуви
Экономика

Повесткой дня стали вопросы противодействия незаконному обороту товаров легкой промышленности, включая меховые изделия, а также предупреждения и пресечения нарушений в области оборота обувной продукции, которая подлежит обязательной маркировке средствами идентификации.

Премьер заметил, что в данных направлениях нужны скоординированные действия всех заинтересованных ведомств, в первую очередь в рамках правил взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов субъекта. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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взяты из открытых источников
 

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