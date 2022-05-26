7 учеников в Дагестане прошли конкурсный отбор для обучения по программе подготовки управленческих кадров

Собрание конкурсной комиссии по отбору специалистов для участия в Президентской программе подготовки управленческих кадров прошло в Минэкономики Дагестана.

Программа предусматривает обучение в отечественных университетах и стажировку в лучших российских и зарубежных компаниях, в том числе в рамках взаимных обменов с дружественными странами.

Уточняется, что заявки принимались от перспективных лидеров высшего и среднего звена, рекомендованных компаниями по укрупнённой группе специальностей и направлений «Экономика и управление».

«Конкурсный отбор прошли 7 человек. В общем за время реализации Президентской программы обучение и стажировку за рубежом прошли около 60 экспертов из Дагестана», – заявляет пресс-служба ведомства.