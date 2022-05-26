ЗАМАНА - 7 учеников в Дагестане прошли конкурсный отбор для обучения по программе подготовки управленческих кадров

7 учеников в Дагестане прошли конкурсный отбор для обучения по программе подготовки управленческих кадров

Автор
26 мая, 2022. Четверг 13:06
|||
7 учеников в Дагестане прошли конкурсный отбор для обучения по программе подготовки управленческих кадров

Собрание конкурсной комиссии по отбору специалистов для участия в Президентской программе подготовки управленческих кадров прошло в Минэкономики Дагестана.

7 учеников в Дагестане прошли конкурсный отбор для обучения по программе подготовки управленческих кадров
Экономика

Программа предусматривает обучение в отечественных университетах и стажировку в лучших российских и зарубежных компаниях, в том числе в рамках взаимных обменов с дружественными странами.

Уточняется, что заявки принимались от перспективных лидеров высшего и среднего звена, рекомендованных компаниями по укрупнённой группе специальностей и направлений «Экономика и управление».

«Конкурсный отбор прошли 7 человек. В общем за время реализации Президентской программы обучение и стажировку за рубежом прошли около 60 экспертов из Дагестана», – заявляет пресс-служба ведомства.

Прочитано 15 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top