Премьер напомнил собравшимся, что работа оперштаба направлена на устранение последствий от введенных западными странами ограничений на всех уровнях исполнительной власти и в муниципальных образованиях.

«В регионе существуют проблемы, связанные главным образом с разорванными экономическими и логистическими алгоритмами, необходимостью замещения импортных комплектующих. Необходимо помогать бизнесу пользоваться имеющимися мерами поддержки и выходить с инициативами о внедрении новых, если они позволят качественно улучшить положение сферы в нынешней ситуации», — заявил Абдулмуслимов. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.