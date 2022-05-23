ЗАМАНА - В Дагестане уменьшилось число проверок в отношении бизнеса

В Дагестане уменьшилось число проверок в отношении бизнеса

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23 мая, 2022. Понедельник 16:11
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В Дагестане уменьшилось число проверок в отношении бизнеса
Собрание оперштаба по обеспечению стабильного развития экономики Дагестана с учетом западных санкций прошло сегодня, 23 мая, под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
В Дагестане уменьшилось число проверок в отношении бизнеса
Экономика

Премьер напомнил собравшимся, что работа оперштаба направлена на устранение последствий от введенных западными странами ограничений на всех уровнях исполнительной власти и в муниципальных образованиях.

«В регионе существуют проблемы, связанные главным образом с разорванными экономическими и логистическими алгоритмами, необходимостью замещения импортных комплектующих. Необходимо помогать бизнесу пользоваться имеющимися мерами поддержки и выходить с инициативами о внедрении новых, если они позволят качественно улучшить положение сферы в нынешней ситуации», — заявил Абдулмуслимов. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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