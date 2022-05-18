ЗАМАНА - Дагестанские аграрии и производители детского питания «ФрутоНяня» обсудили вопросы сотрудничества

Дагестанские аграрии и производители детского питания «ФрутоНяня» обсудили вопросы сотрудничества

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18 мая, 2022. Среда 13:48
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Дагестанские аграрии и производители детского питания «ФрутоНяня» обсудили вопросы сотрудничества

Вчера, 17 мая, в Минсельхозпроде Дагестана прошла встреча с представителями АО «Прогресс» - одного из лидеров российского рынка детского питания. Организация под брендом «ФрутоНяня» производит сотни натуральных продуктов (фруктовые и овощные пюре, соки, сухие и жидкие каши и так далее) для малолетних детей.

Дагестанские аграрии и производители детского питания «ФрутоНяня» обсудили вопросы сотрудничества
Экономика

Представители компании заметили, что в связи с изменениями логистических цепочек они увидели в Дагестане перспективы и возможности для организации поставок сырья для детского питания. Уже сейчас они собираются посетить ряд садоводческих районов, встретиться с самими производителями, что позволит увидеть как сами ресурсы плодового производства, так и просчитать логистические алгоритмы. Подробнее можно прочитать на сайте Минсельхозпрода Дагестана.

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