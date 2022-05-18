ЗАМАНА - Инвестпроекты на сумму более 380 млрд рублей реализуются в Дагестане

Инвестпроекты на сумму более 380 млрд рублей реализуются в Дагестане

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18 мая, 2022. Среда 01:53
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Инвестпроекты на сумму более 380 млрд рублей реализуются в Дагестане

Вчера, 17 мая, под председательством руководителя РД Сергея Меликова прошло собрание Совета при Главе РД по улучшению инвестклимата и развитию бизнеса в Дагестане.

Инвестпроекты на сумму более 380 млрд рублей реализуются в Дагестане
Экономика

Начиная совещание, лидер региона озвучил, что нынешние западные ограничения серьезно влияют на экономические процессы и заметно повышают требования к качеству осуществляемой в республике работы по развитию инвестиционной деятельности.

Как заметил Меликов, в инвестиционном портфеле на данный момент 49 проектов на общую сумму более 380 млрд рублей, из них уже освоено 14,5 млрд рублей, что обеспечило более 1620 новых рабочих мест. «Эффективная реализация таких проектов может принести дагестанской экономике не только денежные средства, но и заметный импульс к развитию», — заметил Меликов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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