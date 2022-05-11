Правительство РД расширило список системообразующих предприятий республики с 67 до 81

Список системообразующих компаний, которые имеют республиканское значение и оказывают заметное влияние на занятость жителей и социальную стабильность в Дагестане, расширен. Соответствующее постановление № 137-р 6 мая подписал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Данное решение принято в целях поддержки компаний в современных социально-экономических условиях.

Стоит напомнить, что системообразующие компании могут рассчитывать на ряд дополнительных мер государственной помощи.

Список расширился с 67 до 81, в него были дополнительно добавлены следующие компании агро-промышленного комплекса: ООО «Амир-С», ООО «Полоса», ООО «Сириус», ООО «Мареновский», КФХ «Сад», ООО «Анжелина»; промышленных организаций: АО «Керамогранит Дагестан», ОАО «Завод железобетонных изделий «Стройдеталь», ООО «БОФФ», ОАО «Южносухокумский электромеханический завод», АО «Кизлярский электроаппаратный завод» и так далее.