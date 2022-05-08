Дагестан и Калмыкия выводят новые типы дагестанской горной породы овец

На протяжении последних нескольких лет по предложению Абдулмуслима Абдулмуслимова в регионе проходила работа по межпородовому скрещиванию овец для получения нового вида с улучшенными мясными показателями. Задачей являлось создание животных, отличающихся от региональной породы повышенными мясными качествами. Для этой цели были использованы бараны породы «российский мясной меринос».

В рамках поездки эксперты изучили результаты осуществляемой работы для выявления периода, когда будет определен желательный тип, который будет в последующем разводиться в дагестанских хозяйствах. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства РД.