ЗАМАНА - Дагестан и Калмыкия выводят новые типы дагестанской горной породы овец

Дагестан и Калмыкия выводят новые типы дагестанской горной породы овец

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08 мая, 2022. Воскресенье 13:53
Дагестан и Калмыкия выводят новые типы дагестанской горной породы овец

Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 7 мая, поучаствовал в межрегиональной научно-практической конференции «Эффективность межпородного скрещивания овец мясного направления».

Дагестан и Калмыкия выводят новые типы дагестанской горной породы овец
Экономика

На протяжении последних нескольких лет по предложению Абдулмуслима Абдулмуслимова в регионе проходила работа по межпородовому скрещиванию овец для получения нового вида с улучшенными мясными показателями. Задачей являлось создание животных, отличающихся от региональной породы повышенными мясными качествами. Для этой цели были использованы бараны породы «российский мясной меринос».

В рамках поездки эксперты изучили результаты осуществляемой работы для выявления периода, когда будет определен желательный тип, который будет в последующем разводиться в дагестанских хозяйствах. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства РД.

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