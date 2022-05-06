ЗАМАНА - Ярмарки дагестанской продукции могут появиться в других регионах России

Ярмарки дагестанской продукции могут появиться в других регионах России

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06 мая, 2022. Пятница 09:16
Ярмарки дагестанской продукции могут появиться в других регионах России

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил изучить вопрос открытия ярмарок региональной продукции в субъектах России. 

Ярмарки дагестанской продукции могут появиться в других регионах России
Экономика

Абдулмуслимов обратил внимание на нынешнюю социально-экономическую ситуацию, напомнив о ряде ограничений, введенных против России западными странами. В регионе принимаются меры по реализации комплекса мероприятий для устойчивого социально-экономического развития субъекта. «В этом аспекте кажется целесообразным изучить вопрос организации в остальных регионах страны ярмарок сельскохозяйственной продукции Дагестана», – заявил Абдулмуслимов.

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