Ярмарки дагестанской продукции могут появиться в других регионах России

Абдулмуслимов обратил внимание на нынешнюю социально-экономическую ситуацию, напомнив о ряде ограничений, введенных против России западными странами. В регионе принимаются меры по реализации комплекса мероприятий для устойчивого социально-экономического развития субъекта. «В этом аспекте кажется целесообразным изучить вопрос организации в остальных регионах страны ярмарок сельскохозяйственной продукции Дагестана», – заявил Абдулмуслимов.