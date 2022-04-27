ЗАМАНА - Инвесторам в Дагестане предоставят льготные ставки для выкупа земельных участков

Инвесторам в Дагестане предоставят льготные ставки для выкупа земельных участков

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27 апреля, 2022. Среда 00:16
Инвесторам в Дагестане предоставят льготные ставки для выкупа земельных участков
Собрание на тему предоставления льготных ставок для приобретения земельных участков инвесторами в рамках инвестпроектов прошло вчера, 26 апреля, под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Инвесторам в Дагестане предоставят льготные ставки для выкупа земельных участков
Экономика

Как заявил Абдулмуслимов, эта задача прорабатывается по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова в связи с обращением представителей бизнес-сообщества.

Премьер объяснил, что законом региона от 29 декабря 2017 года № 112 «О порядке определения цены продажи земельных участков…» устанавливается возможность для приобретения земельных участков без осуществления торгов. При этом стоимость земельного участка устанавливается в размере его кадастровой стоимости, за исключением некоторых случаев. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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