Как заявил Абдулмуслимов, эта задача прорабатывается по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова в связи с обращением представителей бизнес-сообщества.

Премьер объяснил, что законом региона от 29 декабря 2017 года № 112 «О порядке определения цены продажи земельных участков…» устанавливается возможность для приобретения земельных участков без осуществления торгов. При этом стоимость земельного участка устанавливается в размере его кадастровой стоимости, за исключением некоторых случаев. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.