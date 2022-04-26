В условиях нынешней экономической ситуации перед аграриями субъекта стоят новые цели. Как заметил премьер, на данный момент продовольственное самообеспечение выступает основной составляющей национальной безопасности, чем обусловлено повышенное внимание правительства России к решению актуальных задач развития агропромышленной сферы. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.
Дагестан увеличит посевные площади под овощами на 1,8 тыс.га, под картофель – 1,5 тыс. га
- Автор Дарья
- 26 апреля, 2022. Вторник 15:12
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 26 апреля, поучаствовал в собрании сотрудников Минсельхоза Дагестана, где были подведены итоги деятельности агропромышленного комплекса республики за прошлый год.
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