Дагестан увеличит посевные площади под овощами на 1,8 тыс.га, под картофель – 1,5 тыс. га

Автор Дарья

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 26 апреля, поучаствовал в собрании сотрудников Минсельхоза Дагестана, где были подведены итоги деятельности агропромышленного комплекса республики за прошлый год.