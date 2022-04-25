ЗАМАНА - Баттал Батталов: «Дагестан имеет достаточно запасов овощей и фруктов»

Баттал Батталов: «Дагестан имеет достаточно запасов овощей и фруктов»

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25 апреля, 2022. Понедельник 14:11
Баттал Батталов: «Дагестан имеет достаточно запасов овощей и фруктов»

В Дагестане существуют достаточные запасы овощей и фруктов, проинформировал руководитель Минсельхозпрода РД Баттал Батталов на собрании оперативного штаба.

Баттал Батталов: «Дагестан имеет достаточно запасов овощей и фруктов»
Экономика

Так, в республике имеются необходимые запасы капусты, картофеля, столовой свеклы, моркови, лука, яблок, риса. С учётом поставок из других субъектов существуют запасы бакалейных изделий, гречки, муки и сахара. Как уточнил Батталов, ключевые компании, которые производят хлеб, молоко и мясо, заявляют о возможном увеличении выпуска продукции в 1,5-2 раза в случае нужды.

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