Баттал Батталов: «Дагестан имеет достаточно запасов овощей и фруктов»

Так, в республике имеются необходимые запасы капусты, картофеля, столовой свеклы, моркови, лука, яблок, риса. С учётом поставок из других субъектов существуют запасы бакалейных изделий, гречки, муки и сахара. Как уточнил Батталов, ключевые компании, которые производят хлеб, молоко и мясо, заявляют о возможном увеличении выпуска продукции в 1,5-2 раза в случае нужды.