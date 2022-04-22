Глава Дагестана заметил, что регион имеет большой потенциал, а для его раскрытия создана Стратегия социально-экономического развития субъекта на период до 2030 года, в которой определены главные важные направления развития. Как он заметил, на данный момент проект Стратегии-2030 рассмотрен федеральными министерствами и ведомствами и в соответствии с порядком подготовки документов стратегического планирования развития субъектов, согласован Минэкономики страны. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Социально-экономическое развитие Дагестана обсудили на совещании с участием Александра Новака
- Автор Дарья
- 22 апреля, 2022. Пятница 09:16
Вчера, 21 апреля, руководитель РД Сергей Меликов и заместитель премьер-министра России Александр Новак, пребывающий в регионе с рабочим визитом, провели собрание по итогам социально-экономического развития республики за прошлый год.
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