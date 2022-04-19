Дагестан с начала 2022 года купил сельхозтехники на сумму более 130 млн рублей

Автор Дарья

С января 2022 года регион приобрел 74 единицы сельскохозяйственной техники. Об этом в рамках собрания оперативного штаба по обеспечению стабильного развития экономики Дагестана с учетом западных санкций проинформировал руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов.