«В 2022 году куплено 74 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 22 трактора и 2 единицы высокопроизводительных зерноуборочных комбайна на сумму 139 миллионов рублей, что в 2 раза больше по сравнению с таким же периодом 2021 года», – подчеркнул Батталов.
Дагестан с начала 2022 года купил сельхозтехники на сумму более 130 млн рублей
- Автор Дарья
- 19 апреля, 2022. Вторник 09:47
С января 2022 года регион приобрел 74 единицы сельскохозяйственной техники. Об этом в рамках собрания оперативного штаба по обеспечению стабильного развития экономики Дагестана с учетом западных санкций проинформировал руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов.
Последнее от Дарья
- Сергей Меликов рассказал о "прорывных" проектах Дагестана на совещании под руководством Александра Новака
- В Дагестане планируется наладить промышленную добычу лития
- Из-за «стелс-Омикрона» врачи стали чаще болеть коронавирусом
- Джейсон Момоа может принять участие в экранизации игры Minecraft
- В Дагестане запустили сборку легкомоторных самолетов МАИ-411