ЗАМАНА - Дагестан с начала 2022 года купил сельхозтехники на сумму более 130 млн рублей

Дагестан с начала 2022 года купил сельхозтехники на сумму более 130 млн рублей

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19 апреля, 2022. Вторник 09:47
Дагестан с начала 2022 года купил сельхозтехники на сумму более 130 млн рублей

С января 2022 года регион приобрел 74 единицы сельскохозяйственной техники. Об этом в рамках собрания оперативного штаба по обеспечению стабильного развития экономики Дагестана с учетом западных санкций проинформировал руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов.

Дагестан с начала 2022 года купил сельхозтехники на сумму более 130 млн рублей
Экономика

«В 2022 году куплено 74 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 22 трактора и 2 единицы высокопроизводительных зерноуборочных комбайна на сумму 139 миллионов рублей, что в 2 раза больше по сравнению с таким же периодом 2021 года», – подчеркнул Батталов.

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