«Сфера туризма становится одним из драйверов республиканской экономики. Результаты 2021 года в регионе ярко продемонстрировали настоящий потенциал туризма – республику посетило более 1 млн человек», – заявил Меликов на собрании по развитию туризма.
Кроме того, он добавил, что такой быстрый рост показали не только потенциал и возможности, но и недостатки инфраструктуры: «речь идет о проблемах объектов размещения и общепита, состояния дорог к туристическим объектам, обеспеченности обзорных и смотровых площадок соответствующей инфраструктурой, вопросах санитарного состояния и безопасности путешественников».