Сергей Меликов призвал глав районов Дагестана обеспечить комфортные условия для туристов

В Дагестане объем услуг в сфере туризма за прошлый год увеличился на 76 процентов, проинформировал руководитель субъекта Сергей Меликов.

«Сфера туризма становится одним из драйверов республиканской экономики. Результаты 2021 года в регионе ярко продемонстрировали настоящий потенциал туризма – республику посетило более 1 млн человек», – заявил Меликов на собрании по развитию туризма.

Кроме того, он добавил, что такой быстрый рост показали не только потенциал и возможности, но и недостатки инфраструктуры: «речь идет о проблемах объектов размещения и общепита, состояния дорог к туристическим объектам, обеспеченности обзорных и смотровых площадок соответствующей инфраструктурой, вопросах санитарного состояния и безопасности путешественников».