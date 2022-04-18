ЗАМАНА - Сергей Меликов призвал глав районов Дагестана обеспечить комфортные условия для туристов

Сергей Меликов призвал глав районов Дагестана обеспечить комфортные условия для туристов

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18 апреля, 2022. Понедельник 17:00
Сергей Меликов призвал глав районов Дагестана обеспечить комфортные условия для туристов

В Дагестане объем услуг в сфере туризма за прошлый год увеличился на 76 процентов, проинформировал руководитель субъекта Сергей Меликов.

Сергей Меликов призвал глав районов Дагестана обеспечить комфортные условия для туристов
Экономика

«Сфера туризма становится одним из драйверов республиканской экономики. Результаты 2021 года в регионе ярко продемонстрировали настоящий потенциал туризма – республику посетило более 1 млн человек», – заявил Меликов на собрании по развитию туризма.

Кроме того, он добавил, что такой быстрый рост показали не только потенциал и возможности, но и недостатки инфраструктуры: «речь идет о проблемах объектов размещения и общепита, состояния дорог к туристическим объектам, обеспеченности обзорных и смотровых площадок соответствующей инфраструктурой, вопросах санитарного состояния и безопасности путешественников».

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