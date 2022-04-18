Как заметил Абдулмуслимов, подготовка новых мер поддержки со стороны Правительства РФ идет в постоянном режиме, это работа 24/7. «Одной из главных целей органов власти в данный момент является формирование условий для бесперебойной работы компаний, которым нужна поддержка в выстраивании новых логистических и производственных алгоритмов. Для этого федеральным центром создан широкий набор отраслевых мер помощи, в том числе малых предприятий. Обращаю внимание на необходимость быстрой проработки принятых на федеральном уровне актов для их оперативного внедрения в регионе и доведению сведений до компаний и субъектов бизнеса», — подчеркнул Председатель Правительства Дагестана.
Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил ускорить работу по внедрению в регионе федеральных мер поддержки
- Автор Дарья
- 18 апреля, 2022. Понедельник 14:46
Премьер-министр РД поручил увеличить скорость работы по внедрению в республике федеральных мер поддержки. Об этом он заявил на собрании оперштаба.
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