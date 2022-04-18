Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил ускорить работу по внедрению в регионе федеральных мер поддержки

Как заметил Абдулмуслимов, подготовка новых мер поддержки со стороны Правительства РФ идет в постоянном режиме, это работа 24/7. «Одной из главных целей органов власти в данный момент является формирование условий для бесперебойной работы компаний, которым нужна поддержка в выстраивании новых логистических и производственных алгоритмов. Для этого федеральным центром создан широкий набор отраслевых мер помощи, в том числе малых предприятий. Обращаю внимание на необходимость быстрой проработки принятых на федеральном уровне актов для их оперативного внедрения в регионе и доведению сведений до компаний и субъектов бизнеса», — подчеркнул Председатель Правительства Дагестана.