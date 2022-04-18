В России создали всероссийское движение в поддержку отечественных брендов

В России сформировано всероссийское движение в поддержку отечественных брендов «Сделано в России», которое реализуется в стратегическом партнерстве с Фондом «Росконгресс», Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), АНО «Российская система качества» (Роскачество) и Яндексом.