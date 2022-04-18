«Российские деньги в российские бренды — новые цели в сфере коммуникаций для помощи российскому бизнесу! Мы сформировали инициативную команду бизнесменов и бизнесвуман, в которой не только помогают отечественным предпринимателям, но и создают образ современного российского бизнеса», — заявил лидер и автор идеи системы поддержки и продвижения бизнеса «Сделано в России» Михаил Садченков.
В России создали всероссийское движение в поддержку отечественных брендов
- Автор Дарья
- 18 апреля, 2022. Понедельник 10:07
В России сформировано всероссийское движение в поддержку отечественных брендов «Сделано в России», которое реализуется в стратегическом партнерстве с Фондом «Росконгресс», Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), АНО «Российская система качества» (Роскачество) и Яндексом.