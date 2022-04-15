В начале была обсуждена тема внесения изменений в закон региона «О республиканском бюджете РД на текущий год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Премьер заметил, что в 2022 году в рамках оптимизации расходов бюджета были осуществлены изменения в части уменьшения расходов на министерства субъекта. Кроме того, резервный фонд Дагестана увеличился на 3,4 млрд рублей и составит 4,8 миллиарда рублей.

В основном, увеличение резервного фонда объясняется необходимостью обеспечения стабильности финансовой системы субъекта, в том числе формированием возможности для предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации и в целях решения социальных вопросов, включая и ликвидацию последствий пандемии COVID-19. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.