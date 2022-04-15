О необходимости общественных советов при органах власти прокомментировал Арсен Рустамов

Как заявил врио руководителя Минэкономики РД Арсен Рустамов, общественный совет и специалисты, попавшие в него, результативно и конструктивно отработали в части обсуждения законопроектов, которые были предложены ведомством.

Кроме того, отметил Рустамов, именно участники Общественного совета работали в создании проекта Стратегии социально-экономического развития региона до 2024 года и на плановый период до 2030 года, что было одобрено и утверждено министерством экономического развития РФ. Он добавил, что систематизировать алгоритм работы общественных советов при всех органах исполнительной власти субъекта позволит новая редакция типового положения. «Новое типовое положение расширит цели, функции, права и ответственности участников общественного совета. Им нужно будет обладать информационной открытостью и доступностью для связи со стороны общественных групп», – заметил Рустамов.