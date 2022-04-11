ЗАМАНА - Под руководством Сергея Меликова обсуждены меры поддержки экономики Дагестана

Под руководством Сергея Меликова обсуждены меры поддержки экономики Дагестана

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11 апреля, 2022. Понедельник 15:24
Под руководством Сергея Меликова обсуждены меры поддержки экономики Дагестана

Сегодня под руководством лидера РД Сергея Меликова прошло очередное собрание оперштаба по развитию экономики республики с учетом западных санкций.

Под руководством Сергея Меликова обсуждены меры поддержки экономики Дагестана
Экономика

Основными вопросами совещания стали поддержка субъектов малого и среднего бизнеса и проведение сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципальных образований. Кроме того, был озвучен вопрос собираемости налогов, например, меры по снижению задолженности по имущественным налогам с физических лиц.

Как заметил Меликов, несмотря на продолжающееся давление на Россию (накануне Евросоюз принял уже 5-й пакет санкций), отечественная экономика с успехом адаптируется к новым реалиям. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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