Под руководством Сергея Меликова обсуждены меры поддержки экономики Дагестана

Сегодня под руководством лидера РД Сергея Меликова прошло очередное собрание оперштаба по развитию экономики республики с учетом западных санкций.

Основными вопросами совещания стали поддержка субъектов малого и среднего бизнеса и проведение сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципальных образований. Кроме того, был озвучен вопрос собираемости налогов, например, меры по снижению задолженности по имущественным налогам с физических лиц.

Как заметил Меликов, несмотря на продолжающееся давление на Россию (накануне Евросоюз принял уже 5-й пакет санкций), отечественная экономика с успехом адаптируется к новым реалиям. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.