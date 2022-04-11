ЗАМАНА - Меликов: «Свыше 500 млн рублей будет направлено на сохранение уровня занятости в Дагестане»

Меликов: «Свыше 500 млн рублей будет направлено на сохранение уровня занятости в Дагестане»

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11 апреля, 2022. Понедельник 11:47
Меликов: «Свыше 500 млн рублей будет направлено на сохранение уровня занятости в Дагестане»

Более 500 млн рублей будет выделено на сохранение уровня занятости, проинформировал лидер РД Сергей Меликов на собрании оперштаба по обеспечению стабильного развития экономики субъекта.

Меликов: «Свыше 500 млн рублей будет направлено на сохранение уровня занятости в Дагестане»
Экономика

Так, из них примерно 400 миллионов рублей пойдет на софинансирование дополнительных мероприятий, которые направлены на облегчение напряженности на рынке труда. Более 100 млн рублей будет потрачено на софинансирование республиканских программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования специалистов промышленных организаций, пребывающих под риском увольнения.

«Проработка новых механизмов поддержки со стороны Правительства РФ идет в постоянном режиме. Так, на последнем собрании федерального Правительства был принят ряд важных решений, которые направлены на сохранение уровня занятости граждан, поддержку системообразующих компаний ТЭК, промышленности и торговли», – рассказал руководитель региона Меликов.

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