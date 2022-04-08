Мэр Кизилюрта Магомед Магомедов отметил, что данный объект сможет хранить до 70% всех выращиваемых в районе овощей и фруктов. Уточняют, что новое хранилище способно вместить на единовременное хранение 2000 тонн продуктов.
Хранилище фруктов и овощей мощностью 2 тыс. тонн открыли в Кизилюртовском районе Дагестана
- Автор Дарья
- 08 апреля, 2022. Пятница 15:48
Вчера, 7 апреля, в Кизилюртовском районе прошло открытие фруктового и овощного хранилища мощностью 2000 тонн, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минсельхозпрода республики.
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