ЗАМАНА - Хранилище фруктов и овощей мощностью 2 тыс. тонн открыли в Кизилюртовском районе Дагестана

Хранилище фруктов и овощей мощностью 2 тыс. тонн открыли в Кизилюртовском районе Дагестана

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08 апреля, 2022. Пятница 15:48
Хранилище фруктов и овощей мощностью 2 тыс. тонн открыли в Кизилюртовском районе Дагестана

Вчера, 7 апреля, в Кизилюртовском районе прошло открытие фруктового и овощного хранилища мощностью 2000 тонн, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минсельхозпрода республики. 

Хранилище фруктов и овощей мощностью 2 тыс. тонн открыли в Кизилюртовском районе Дагестана
Экономика

Мэр Кизилюрта Магомед Магомедов отметил, что данный объект сможет хранить до 70% всех выращиваемых в районе овощей и фруктов. Уточняют, что новое хранилище способно вместить на единовременное хранение 2000 тонн продуктов.

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