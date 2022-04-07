Власти Дагестана найдут участок для нового логистического центра с овощехранилищем

Этот проект подразумевает возведение производственно-логистического центра, который будет оснащен овощехранилищем с регулируемым температурным режимом. Как заметили представители инвестора, мелкие производители и аграрии субъекта получат возможность сбывать товары при помощи данного логистического центра как в свежем виде для торговых точек, так и для переработки. Руководитель региона Сергей Меликов поручил найти и выделить землю для открытия такого центра.