ЗАМАНА - Власти Дагестана найдут участок для нового логистического центра с овощехранилищем

Власти Дагестана найдут участок для нового логистического центра с овощехранилищем

Автор
07 апреля, 2022. Четверг 14:12
Власти Дагестана найдут участок для нового логистического центра с овощехранилищем

Речь идет о программе, инициатором которой является ТД «Ферэльгам».

Власти Дагестана найдут участок для нового логистического центра с овощехранилищем
Экономика

Этот проект подразумевает возведение производственно-логистического центра, который будет оснащен овощехранилищем с регулируемым температурным режимом. Как заметили представители инвестора, мелкие производители и аграрии субъекта получат возможность сбывать товары при помощи данного логистического центра как в свежем виде для торговых точек, так и для переработки. Руководитель региона Сергей Меликов поручил найти и выделить землю для открытия такого центра.

Прочитано 13 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top