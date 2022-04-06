Сергей Меликов рассказал Президенту РФ о состоянии сферы занятости в Дагестане

На встрече Главы РФ Владимира Путина с руководителем РД Сергеем Меликовым обсудили вопрос сферы занятости жителей в регионе.

Владимир Путин заметил, что одна из самых явных проблем – не всегда, но делительное время – на Кавказе, в Дагестане в частности, – это проблема занятости, недостатка рабочих мест.