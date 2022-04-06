ЗАМАНА - Сергей Меликов рассказал Президенту РФ о состоянии сферы занятости в Дагестане

Сергей Меликов рассказал Президенту РФ о состоянии сферы занятости в Дагестане

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06 апреля, 2022. Среда 16:01
Сергей Меликов рассказал Президенту РФ о состоянии сферы занятости в Дагестане

На встрече Главы РФ Владимира Путина с руководителем РД Сергеем Меликовым обсудили вопрос сферы занятости жителей в регионе.

Сергей Меликов рассказал Президенту РФ о состоянии сферы занятости в Дагестане
Экономика

Владимир Путин заметил, что одна из самых явных проблем – не всегда, но делительное время – на Кавказе, в Дагестане в частности, – это проблема занятости, недостатка рабочих мест.

Руководитель республики заметил, что по занятости населения в прошлом году Дагестан пришел к определенным показателям: число безработных в регионе упало почти в 3 раза. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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