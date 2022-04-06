Участник программы сможет занятие за занятием формировать и улучшать свой проект, защитить свою идею и получить удостоверение государственного образца, а также податься на грант до 500 000 рублей, дабы исполнить свою мечту. Чтобы поучаствовать в проекте, требуется пройти заявочную кампанию здесь.
Дагестанские выпускники могут начать свой бизнес и получить грант до 500 000 рублей
- Автор Мадина
- 06 апреля, 2022. Среда 15:31
Фонд поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства» в рамках российского проекта «Содействие занятости» заявил о начале набора выпускников, которые после окончания университета желают открыть свое дело и получить грант до 500 000 рублей.
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