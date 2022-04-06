Дагестанские выпускники могут начать свой бизнес и получить грант до 500 000 рублей

Автор Мадина

Фонд поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства» в рамках российского проекта «Содействие занятости» заявил о начале набора выпускников, которые после окончания университета желают открыть свое дело и получить грант до 500 000 рублей.