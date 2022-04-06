ЗАМАНА - Дагестан сможет производить семена для всей России

Дагестан сможет производить семена для всей России

Автор
06 апреля, 2022. Среда 00:54
Дагестан сможет производить семена для всей России

На собрании Совета по развитию агропромышленного комплекса при лидере РД под руководством Сергея Меликова вчера, 5 апреля, обсуждался вопрос научного обеспечения импортозамещения семеноводства овощных культур.

Дагестан сможет производить семена для всей России
Экономика

Как заметил начальник Дагестанской опытной станции филиала Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилов Киштили Куркиев, регион со своим климатом обладает хорошими шансами по ведению семеноводства двухлетних культур, к которым относят морковь, свёклу, капусту и лук, беспересадочным способом.  Подробнее можно прочитать на сайте Главы РД.

Прочитано 34 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top