Как заметил начальник Дагестанской опытной станции филиала Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилов Киштили Куркиев, регион со своим климатом обладает хорошими шансами по ведению семеноводства двухлетних культур, к которым относят морковь, свёклу, капусту и лук, беспересадочным способом. Подробнее можно прочитать на сайте Главы РД.
Дагестан сможет производить семена для всей России
- Автор Мадина
- 06 апреля, 2022. Среда 00:54
На собрании Совета по развитию агропромышленного комплекса при лидере РД под руководством Сергея Меликова вчера, 5 апреля, обсуждался вопрос научного обеспечения импортозамещения семеноводства овощных культур.
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