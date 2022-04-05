ЗАМАНА - Павильон дагестанской продукции открылся в шоу-руме в Казахстане

Павильон дагестанской продукции открылся в шоу-руме в Казахстане

Автор
05 апреля, 2022. Вторник 13:45
Павильон дагестанской продукции открылся в шоу-руме в Казахстане

При поддержке АНО «Центра поддержки экспорта РД» в Казахстане начал работу павильон дагестанской продукции, информирует пресс-служба организации.

Павильон дагестанской продукции открылся в шоу-руме в Казахстане
Экономика

«Появление новых выставочных павильонов и размещение наших продуктов на прилавках способствуют популяризации дагестанских товаров вне страны. Уже больше года мы ведем экспортно-ориентированную инвестиционную политику региона, она дает свои результаты - наши производители увеличивают объемы производства за счет спроса зарубежных государств», – отметил руководитель центра Руслан Абаскулиев.

Уточняют, что объем экспорта региона в текущем году вырос на 20.7% и достиг рекордных показателей за последние 5 лет - более 5 миллиарда рублей.

Прочитано 41 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top