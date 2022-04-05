Павильон дагестанской продукции открылся в шоу-руме в Казахстане

«Появление новых выставочных павильонов и размещение наших продуктов на прилавках способствуют популяризации дагестанских товаров вне страны. Уже больше года мы ведем экспортно-ориентированную инвестиционную политику региона, она дает свои результаты - наши производители увеличивают объемы производства за счет спроса зарубежных государств», – отметил руководитель центра Руслан Абаскулиев.

Уточняют, что объем экспорта региона в текущем году вырос на 20.7% и достиг рекордных показателей за последние 5 лет - более 5 миллиарда рублей.