Сергей Меликов поручил органам власти ускорить заключение контрактов по нацпроектам

Как заметил Первый вице-премьер региона Руслан Алиев, в рамках нацпроектов в республике запланировано заключение 917 контрактов. Их заключение требовалось завершить в срок до 30 марта. Такая цель была поставлена перед региональными органами власти в начале 2022 года. Однако на данный момент, сообщил он, фиксируется низкий уровень контрактации. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.