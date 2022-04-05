Как заметил Первый вице-премьер региона Руслан Алиев, в рамках нацпроектов в республике запланировано заключение 917 контрактов. Их заключение требовалось завершить в срок до 30 марта. Такая цель была поставлена перед региональными органами власти в начале 2022 года. Однако на данный момент, сообщил он, фиксируется низкий уровень контрактации. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Сергей Меликов поручил органам власти ускорить заключение контрактов по нацпроектам
- Автор Мадина
- 05 апреля, 2022. Вторник 08:04
На собрании оперштаба по обеспечению стабильного развития экономики региона с учетом внешних факторов была обсуждена тема заключения контрактов органами власти.
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