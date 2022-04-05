Начиная совещание, Меликов отметил актуальность и эффективность федеральных решений, которые были нацелены на стабилизацию экономики России: «Мы видим масштабный подход к этой работе, приняты тяжелые и неординарные решения. Правительство страны в оперативном режиме принимает необходимые меры по защите интересов наших граждан».Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Меры по повышению устойчивости экономики обсудили на собрании оперштаба
- Автор Мадина
- 05 апреля, 2022. Вторник 02:07
Руководитель РД Сергей Меликов провел 4 апреля очередное собрание оперштаба по обеспечению стабильного развития экономики с учетом западных санкций.