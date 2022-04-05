Меры по повышению устойчивости экономики обсудили на собрании оперштаба

Начиная совещание, Меликов отметил актуальность и эффективность федеральных решений, которые были нацелены на стабилизацию экономики России: «Мы видим масштабный подход к этой работе, приняты тяжелые и неординарные решения. Правительство страны в оперативном режиме принимает необходимые меры по защите интересов наших граждан».