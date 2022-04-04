В общем Правительством России направлено на эти задачи 70,3 млрд рублей. Дагестан получил 896,3 млн рублей. Средства предназначены для пересмотра контрактов на фоне повышения цен на стройматериалы.
Дагестан получил 896,3 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ
- Автор Мадина
- 04 апреля, 2022. Понедельник 11:44
Первый заместитель премьер-министра РД Руслан Алиев сообщил, что регион получил средства субсидий из федерального бюджета на пересмотр стоимости контрактов в рамках строительства объектов.
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