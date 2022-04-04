ЗАМАНА - Дагестан получил 896,3 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ

Дагестан получил 896,3 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ

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04 апреля, 2022. Понедельник 11:44
Дагестан получил 896,3 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ

Первый заместитель премьер-министра РД Руслан Алиев сообщил, что регион получил средства субсидий из федерального бюджета на пересмотр стоимости контрактов в рамках строительства объектов.

Дагестан получил 896,3 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ
Экономика

В общем Правительством России направлено на эти задачи 70,3 млрд рублей. Дагестан получил 896,3 млн рублей. Средства предназначены для пересмотра контрактов на фоне повышения цен на стройматериалы.

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