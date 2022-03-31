В ходе собрания представители ответственных министерств и ведомств сообщили, на какой стадии решения пребывают вопросы строительства автомобильной дороги к земельному участку, обеспечения необходимой инфраструктурой, оказания мер госпомощи и организации прохождения студентами сельскохозяйственной производственной практики на площадке ООО «Анжелина». Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.