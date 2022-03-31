В ходе собрания представители ответственных министерств и ведомств сообщили, на какой стадии решения пребывают вопросы строительства автомобильной дороги к земельному участку, обеспечения необходимой инфраструктурой, оказания мер госпомощи и организации прохождения студентами сельскохозяйственной производственной практики на площадке ООО «Анжелина». Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.
В Дагестане началась закладка фруктового сада площадью 100 га
- Автор Мадина
- 31 марта, 2022. Четверг 00:09
Вчера, 30 марта, под руководством первого заместителя премьер-министра Дагестана Руслана Алиева прошло собрание на тему исполнения дорожной карты по формированию инфраструктуры для реализации инвестпроекта «Строительство (посадка) суперинтенсивного и интенсивного сада «Анжелина» в Дербентском районе.
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