ЗАМАНА - В Махачкале стартует строительство крупного инвестпроекта «Русские ярмарки»

В Махачкале стартует строительство крупного инвестпроекта «Русские ярмарки»

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27 января, 2022. Четверг 01:06
В Махачкале стартует строительство крупного инвестпроекта «Русские ярмарки»

В Махачкале планируют строительство крупного инвестпроекта «Русские ярмарки».

В Махачкале стартует строительство крупного инвестпроекта «Русские ярмарки»
Экономика

Как рассказал руководитель Управления земельных отношений Минимущества РД Алефтин Абдуллаев, реализация этого инвестпроекта на территории региона даст возможность повысить инвестиционную привлекательность республики — обеспечить новые рабочие места, поддержать местных производителей с возможностью выхода на рынки регионов страны, а также обеспечить поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Дагестана. Абдуллаев также сообщил, что в Махачкале ярмарочный комплекс появится в формате «Большая ярмарка» на 500 торговых павильонов, он будет включен во всероссийскую сеть круглогодичных ярмарок под одним брендом.

 

 

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