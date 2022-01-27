В Махачкале стартует строительство крупного инвестпроекта «Русские ярмарки»

В Махачкале планируют строительство крупного инвестпроекта «Русские ярмарки».

Как рассказал руководитель Управления земельных отношений Минимущества РД Алефтин Абдуллаев, реализация этого инвестпроекта на территории региона даст возможность повысить инвестиционную привлекательность республики — обеспечить новые рабочие места, поддержать местных производителей с возможностью выхода на рынки регионов страны, а также обеспечить поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Дагестана. Абдуллаев также сообщил, что в Махачкале ярмарочный комплекс появится в формате «Большая ярмарка» на 500 торговых павильонов, он будет включен во всероссийскую сеть круглогодичных ярмарок под одним брендом.