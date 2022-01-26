За прошлый год выпущено коньяка на 2 миллиарда 95 миллионов рублей, что составило 114 процентов от производства 2020 года. Производство готовой продукции составило 663 тысяч дал.
Объем налоговых платежей с организации во все уровни бюджета по итогам 2021 года составил более 1,8 миллиарда рублей. Объем инвестиций в основной капитал превысил 150 миллионов рублей. Кроме того, осенью 2021 года предприятие подписало дистрибьюторский договор с немецкой компанией Waldemar Behn, которая наладила экспорт продукции дагестанских коньяков в Германию.