ЗАМАНА - В 2021 году объем производства продукции Кизлярского коньячного завода превысил 4,2 млрд рублей

В 2021 году объем производства продукции Кизлярского коньячного завода превысил 4,2 млрд рублей

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26 января, 2022. Среда 15:08
В 2021 году объем производства продукции Кизлярского коньячного завода превысил 4,2 млрд рублей

Объем производства продукции на Кизлярском коньячном заводе по итогам 2021 года превысил 4,2 миллиарда рублей, при этом темп роста составил 161 процент по сравнению с таким же периодом 2020 года.

В 2021 году объем производства продукции Кизлярского коньячного завода превысил 4,2 млрд рублей
Экономика

За прошлый год выпущено коньяка на 2 миллиарда 95 миллионов рублей, что составило 114 процентов от производства 2020 года. Производство готовой продукции составило 663 тысяч дал.

Объем налоговых платежей с организации во все уровни бюджета по итогам 2021 года составил более 1,8 миллиарда рублей. Объем инвестиций в основной капитал превысил 150 миллионов рублей. Кроме того, осенью 2021 года предприятие подписало дистрибьюторский договор с немецкой компанией Waldemar Behn, которая наладила экспорт продукции дагестанских коньяков в Германию.

 

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