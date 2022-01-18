Цена на нефть достигла 87 долларов впервые за 7 лет

Автор Мадина

Цены фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте текущего года на лондонской бирже ICE увеличилась на 0,54%, достигнув 87 долларов за баррель, информирует ТАСС, ссылаясь на сведения торговой площадки на 05:22 по московскому времени.