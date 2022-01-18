ЗАМАНА - Цена на нефть достигла 87 долларов впервые за 7 лет

Цена на нефть достигла 87 долларов впервые за 7 лет

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18 января, 2022. Вторник 10:44
Цена на нефть достигла 87 долларов впервые за 7 лет

Цены фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте текущего года на лондонской бирже ICE увеличилась на 0,54%, достигнув 87 долларов за баррель, информирует ТАСС, ссылаясь на сведения торговой площадки на 05:22 по московскому времени.

Цена на нефть достигла 87 долларов впервые за 7 лет
Экономика

В прошлый раз цена нефти достигала 87 долларов за баррель более 7 лет назад, осенью 2014 года.

 

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