В прошлый раз цена нефти достигала 87 долларов за баррель более 7 лет назад, осенью 2014 года.
Цена на нефть достигла 87 долларов впервые за 7 лет
- Автор Мадина
- 18 января, 2022. Вторник 10:44
Цены фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте текущего года на лондонской бирже ICE увеличилась на 0,54%, достигнув 87 долларов за баррель, информирует ТАСС, ссылаясь на сведения торговой площадки на 05:22 по московскому времени.
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