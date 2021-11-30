Предсказан значительный рост цен на молоко и напитки

Стоимость молока и безалкогольных напитков в следующем году может заметно увеличиться из-за изменения параметров механизма расширенной ответственности производителей (РОП), информирует "Лента.ру", ссылаясь на лидеров профессиональных объединений производителей.

Как сообщает «Союзмолока», цены на молочную продукцию могут подорожать в 2021 году в среднем на 28 копеек за килограмм и на 56 копеек при использовании двойной ставки экосбора. Она действует в том случае, когда производитель не выполняет 100% норматив утилизации.