Как сообщает «Союзмолока», цены на молочную продукцию могут подорожать в 2021 году в среднем на 28 копеек за килограмм и на 56 копеек при использовании двойной ставки экосбора. Она действует в том случае, когда производитель не выполняет 100% норматив утилизации.
Предсказан значительный рост цен на молоко и напитки
- Автор Мадина
- 30 ноября, 2021. Вторник 10:06
Стоимость молока и безалкогольных напитков в следующем году может заметно увеличиться из-за изменения параметров механизма расширенной ответственности производителей (РОП), информирует "Лента.ру", ссылаясь на лидеров профессиональных объединений производителей.
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