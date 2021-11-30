ЗАМАНА - Предсказан значительный рост цен на молоко и напитки

Предсказан значительный рост цен на молоко и напитки

Автор
30 ноября, 2021. Вторник 10:06
Предсказан значительный рост цен на молоко и напитки

Стоимость молока и безалкогольных напитков в следующем году может заметно увеличиться из-за изменения параметров механизма расширенной ответственности производителей (РОП), информирует "Лента.ру", ссылаясь на лидеров профессиональных объединений производителей.

Предсказан значительный рост цен на молоко и напитки
Экономика

Как сообщает «Союзмолока», цены на молочную продукцию могут подорожать в 2021 году в среднем на 28 копеек за килограмм и на 56 копеек при использовании двойной ставки экосбора. Она действует в том случае, когда производитель не выполняет 100% норматив утилизации.

 

Прочитано 44 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top