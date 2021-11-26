Построенные ими организации обеспечат население 300 рабочими местами. Стоит заметить, что в городе Дагестанские огни исполняются следующие проекты: производство соков и нектаров, строительных смесей и некоторых видов стройматериалов (газоблоки и пеплоблоки, цемент).
Резиденты ТОСЭР в Дагестане инвестировали почти 360 млн рублей
- Автор Мадина
- 26 ноября, 2021. Пятница 14:33
Примерно 30 резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в городах Каспийск и Дагестанские огни инвестировали в свои проекты почти 350 миллионов рублей, информирует "МирМол".