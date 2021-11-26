ЗАМАНА - Резиденты ТОСЭР в Дагестане инвестировали почти 360 млн рублей

Резиденты ТОСЭР в Дагестане инвестировали почти 360 млн рублей

Автор
26 ноября, 2021. Пятница 14:33
Резиденты ТОСЭР в Дагестане инвестировали почти 360 млн рублей

Примерно 30 резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в городах Каспийск и Дагестанские огни инвестировали в свои проекты почти 350 миллионов рублей, информирует "МирМол".

Резиденты ТОСЭР в Дагестане инвестировали почти 360 млн рублей
Экономика

Построенные ими организации обеспечат население 300 рабочими местами. Стоит заметить, что в городе Дагестанские огни исполняются следующие проекты: производство соков и нектаров, строительных смесей и некоторых видов стройматериалов (газоблоки и пеплоблоки, цемент).

 

Прочитано 28 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top