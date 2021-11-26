Депутатами поддержана идея продлить срок действия пониженных ставок по налогам субъектов малого и среднего бизнеса в бюджет региона, а также в бюджеты муниципальных образований. Срок действия продлился до 31 декабря следующего года.
Меры поддержки работали до 31 декабря текущего года.
Пониженные ставки по налогам для предпринимателей Дагестана продлены до конца 2022 года
- Автор Мадина
- 26 ноября, 2021. Пятница 01:14
Парламент Республики Дагестан в процессе 5 Сессии принял решение продлить антикризисные меры по поддержке бизнесменов и бизнесвуман региона.
Депутатами поддержана идея продлить срок действия пониженных ставок по налогам субъектов малого и среднего бизнеса в бюджет региона, а также в бюджеты муниципальных образований. Срок действия продлился до 31 декабря следующего года.
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