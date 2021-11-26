Пониженные ставки по налогам для предпринимателей Дагестана продлены до конца 2022 года

Автор Мадина

Парламент Республики Дагестан в процессе 5 Сессии принял решение продлить антикризисные меры по поддержке бизнесменов и бизнесвуман региона.