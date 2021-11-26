ЗАМАНА - Пониженные ставки по налогам для предпринимателей Дагестана продлены до конца 2022 года

Пониженные ставки по налогам для предпринимателей Дагестана продлены до конца 2022 года

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26 ноября, 2021. Пятница 01:14
Пониженные ставки по налогам для предпринимателей Дагестана продлены до конца 2022 года

Парламент Республики Дагестан в процессе 5 Сессии принял решение продлить антикризисные меры по поддержке бизнесменов и бизнесвуман региона.

Пониженные ставки по налогам для предпринимателей Дагестана продлены до конца 2022 года
Экономика

Депутатами поддержана идея продлить срок действия пониженных ставок по налогам субъектов малого и среднего бизнеса в бюджет региона, а также в бюджеты муниципальных образований. Срок действия продлился до 31 декабря следующего года.

Меры поддержки работали до 31 декабря текущего года.

 

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