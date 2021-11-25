ЗАМАНА - Бизнес Дагестана за девять месяцев 2021 года получил кредитов на сумму более 5 млрд рублей

Бизнес Дагестана за девять месяцев 2021 года получил кредитов на сумму более 5 млрд рублей

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25 ноября, 2021. Четверг 15:18
Бизнес Дагестана за девять месяцев 2021 года получил кредитов на сумму более 5 млрд рублей

За 9 месяцев текущего года объем полученных кредитов юридическим лицам в Республике Дагестан составил более 5 миллиарда рублей, что на 21,5 процента больше, чем за такой же период 2020 года (общероссийский показатель увеличился на 17,1 процент, северокавказский – на 38,8 процента). 

Бизнес Дагестана за девять месяцев 2021 года получил кредитов на сумму более 5 млрд рублей
Экономика

Информируют, что основной объем кредитов корпоративного сектора пришелся на субъекты малого и среднего бизнеса региона, рост по которым составил 40,4 процента, что выше показателя по России (+36,8 процента) и СКФО (+32,4 процента).   Кроме того, заметен рост кредитования в области оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного использования.

 

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