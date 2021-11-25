Бизнес Дагестана за девять месяцев 2021 года получил кредитов на сумму более 5 млрд рублей

Автор Мадина

За 9 месяцев текущего года объем полученных кредитов юридическим лицам в Республике Дагестан составил более 5 миллиарда рублей, что на 21,5 процента больше, чем за такой же период 2020 года (общероссийский показатель увеличился на 17,1 процент, северокавказский – на 38,8 процента).