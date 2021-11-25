Он отметил, что закончилось время пикового спроса, нефтеперерабатывающие заводы вышли на рабочую (проектную) мощность выработки топлива.
«Уменьшение стоимости на топливо один из элементов социальной поддержки людей, который также может привести к падению цен на другие товары за счет снижения затрат на транспортную логистику. Бизнес должен быть социально ответственен в этот сложный период, в частности для региона», — заметил Ризван Мурадов.
Накануне в ведомство пришли жалобы от жителей Дагестана на стоимость сжиженного углеводородного газа. По осуществленному мониторингу, на республиканских заправках уже несколько недель цена топлива выше 32-33 рубля. При этом с момента достижения рекордного значения 11 августа (в среднем 50,25 тысяч рублей за тонну) биржевая цена упала почти на 40 процентов до 29 993 рублей за тонну.