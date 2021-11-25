Ризван Мурадов заявил о необходимости снизить цены на топливо

Он отметил, что закончилось время пикового спроса, нефтеперерабатывающие заводы вышли на рабочую (проектную) мощность выработки топлива.



«Уменьшение стоимости на топливо один из элементов социальной поддержки людей, который также может привести к падению цен на другие товары за счет снижения затрат на транспортную логистику. Бизнес должен быть социально ответственен в этот сложный период, в частности для региона», — заметил Ризван Мурадов.

Накануне в ведомство пришли жалобы от жителей Дагестана на стоимость сжиженного углеводородного газа. По осуществленному мониторингу, на республиканских заправках уже несколько недель цена топлива выше 32-33 рубля. При этом с момента достижения рекордного значения 11 августа (в среднем 50,25 тысяч рублей за тонну) биржевая цена упала почти на 40 процентов до 29 993 рублей за тонну.