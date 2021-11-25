ЗАМАНА - Ризван Мурадов заявил о необходимости снизить цены на топливо

Ризван Мурадов заявил о необходимости снизить цены на топливо

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25 ноября, 2021. Четверг 11:45
Ризван Мурадов заявил о необходимости снизить цены на топливо

Врио главы министерства энергетики и ЖКХ Дагестана Ризван Мурадов призвал владельцев автозаправочных станций уменьшить цены на топливо на республиканских АЗС.

Ризван Мурадов заявил о необходимости снизить цены на топливо
Экономика

Он отметил, что закончилось время пикового спроса, нефтеперерабатывающие заводы вышли на рабочую (проектную) мощность выработки топлива.

«Уменьшение стоимости на топливо один из элементов социальной поддержки людей, который также может привести к падению цен на другие товары за счет снижения затрат на транспортную логистику. Бизнес должен быть социально ответственен в этот сложный период, в частности для региона», — заметил Ризван Мурадов.

Накануне в ведомство пришли жалобы от жителей Дагестана на стоимость сжиженного углеводородного газа. По осуществленному мониторингу, на республиканских заправках уже несколько недель цена топлива выше 32-33 рубля. При этом с момента достижения рекордного значения 11 августа (в среднем 50,25 тысяч рублей за тонну) биржевая цена упала почти на 40 процентов до 29 993 рублей за тонну.

 

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